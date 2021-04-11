Flamingoların fırtına molası
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Flamingoların fırtına molası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar, kuzeyden, güneye göç eden flamingoların Serik ilçesinde bulunan Boğazkent Balıkçı Barınağına zorunlu iniş yapmasına neden oldu.

Antalya'da saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar, kuzeyden, güneye göç eden flamingoların Serik ilçesinde bulunan Boğazkent Balıkçı Barınağına zorunlu iniş yapmasına neden oldu. Boğazkent Mahallesi'nde kuş halkalama çalışmaları için bulunan Pamukkale Üniversitesi doktora öğrencisi Esat Kızılkaya ise konu ile ilgili, "Flamingolar, daha önce ağır kış şartlarında burada oluyorlardı, ama şu mevsimde burada olmaları çok da normal bir şey değil" dedi.

Serik ilçesinde saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar sonrası flamingolar (Phoenicopterus) zorunlu iniş yaptı. Birdenbire hava sıcaklığının düşmesi sonucu kuzey bölgesinden güneye göç eden flamingolar burada sert esen rüzgar nedeniyle ırmakta konaklamak zorunda kaldı. Serik ilçesine bağlı Boğazkent Balıkçı Barınağı ırmağında uzun bacakları ve pembe renkleriyle dikkat çeken bu sevimli hayvanları, sabah saatlerinde karşılarında gören balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı. Flamingolar uzun zamandır gelmediklerini bölgede, yaptıkları yolculuktan sonra mola vererek, dinlenip sakin bir şekilde beslendiler.

"Sevinsek mi, üzülsek mi bilemiyoruz"

Boğazkent Mahallesi'nde kuş halkalama çalışmaları için bulunan Pamukkale Üniversitesi doktora öğrencisi Esat Kızılkaya, "Flamingolar, daha önce ağır kış şartlarında burada oluyorlardı, ama şu mevsimde burada olmaları çok da normal bir şey değil. Şu anda baktığımızda Anadolu'nun iç kesimlerinde ani bir sıcaklık düşüşü oldu. Buna bağlı olarak iklim değişikliğine bağlı bir şey. Pek çok bölgede yağış devam ediyor, kar yağışı var. Hatta çoğu göçmen kuş şu anda olmaması gereken bir kar yağışı ile karşılaştılar ve zor durumdalar. Tabi buna bağlı olarak denizler ısındı bir miktar mevsimsel olarak iç kesimlerde ki ani sıcaklık düşüşünden dolayı kuzeyden karaya doğru bir sert rüzgar esişi var. Sabahleyin bu 70-80 kilometre hıza kadar ulaştı. Şu anda geçişte olan kuşlar normalde buraya inmiyor. Tabi bu sert rüzgarla birlikte buraya acil iniş yapmışlar, sevinsek mi, üzülsek mi bilemiyoruz tabi" dedi.

"Bu tarihlerde ilk kez karşılaşıyoruz"

Bu mevsimde ilk defa böyle durumla karşılaştıklarını belirten Kızılkaya, "Bu mevsimde ilk defa karşılaşıyoruz böyle bir durumla. Normalde akarsu ağzında beslenmek için kullanabiliyorlar. Kış şartlarında görebiliyoruz Ocak, Şubat'ta. Şu anda üreme mevsimleri, yerlerine gitmeye çalışıyorlar. Yani bu tarihlerde ilk kez karşılaşıyoruz. Rüzgar kesildikten sonra havalar şu anda ciddi değişiyor. Birden kar yağışı ertesi gün güneşin açtığını görüp, ortalık birden bire bahar havasına dönüyor. Bu rüzgar veya hava koşulları normale döndüğünde buradan ayrılırlar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Yaklaşık 3-4 saat hiç kıpırdamadılar"

Balıkçılıkla uğraşan Recep Alciğer ise, "Yaklaşık 15 senedir ikinci adres olarak buradayım. Hobi olarak balıkçılık yapıyorum. Bugün sabah 08.00 sıralarında geldiğimde flamingolar buradaydı ama uyuyorlardı. Yaklaşık 3-4 saat hiç kıpırdamadılar hep uyudular. Öğle saatlerinde kalktılar artık bir şeyler yemeye başladılar. Herhalde yorgunluklarını attılar ve hala bir şeyler yiyorlar" şeklinde konuştu.

"Onlar da sevgi istiyor"

Flamingoların geçmiş zamanlarda bu kadar uzun süre kalmadığını belirten Alciğer, "Flamingoları geçen sene görmedim. Önceki senelerde gördüm ama net bir zaman söyleyemem ama uzun süre kaldıkları ilk defa bu sene oldu. İnsanca yaklaştığınız zaman onlar da insancıl, insanca yaklaşmazsan erkenden gidiyor, onlar da sevgi istiyor" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Flamingoların fırtına molası
Flamingoların fırtına molası
Flamingoların fırtına molası
Flamingoların fırtına molası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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