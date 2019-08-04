Flamingoların değişmeyen durağı: "Yarışlı Gölü" (2)

Göçmen kuşların önemli sulak alanlardan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, ağırladığı flamingolarla görenleri etkiliyor.

Bin 463 hektarlık alana yayılan biyoçeşitliliğin yüksek olduğu Yarışlı Gölü, flamingoların Anadolu'daki vazgeçilmez durakları arasında bulunuyor.

Flamingoların görsel bir şölen sunduğu göl, mevsimsel akan derelerle beslendiğinden yaz aylarında su seviyesi oldukça azalıyor.

Göller Yöresi'nin karakteristik bir gölü olan ve uzaktan bakıldığında Tuz Gölü'nü andıran Yarışlı Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yaptığı, çalışmaya göre göl ve çevresinde 141 kuş türü tespit edildi.

Su seviyesi bakımından sığ olan Yarış Gölü, bu özelliğiyle göçmen kuşların ve özellikle flamingoların rahat beslenmelerine olanak sağlıyor.

Yarışlı Gölü, küçük ve sığ bir göl olmasına rağmen kuş göç hareketliliği olduğu dönemlerde flamingoların yanı sıra kılıçgaga, angıt, uzunbacak gibi çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

"Bu aralar görsel şölen sunan flamingoları izliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine, Burdur'un flora ve faunasıyla çok zengin bir il olduğunu söyledi.

Burdur'un sulak alanları ve gölleriyle meşhur olduğuna dikkati çeken Kamil, "Yarışlı Gölü Ulusal Sulak Alanı'nda bu aralar görsel şölen sunan flamingoları izliyoruz. Flamingolar göç dönemlerinde bu alanları beslenmek ve dinlenmek için tercih ediyor." dedi.

Yarışlı Gölü'nün sığ olduğunu, su seviyesinin mevsimlere bağlı değiştiğini vurgulayan Kamil, gölün mevsimsel akan derelerle beslendiğini dile getirdi.

Buranın her zaman tam bir göl olma özelliğini taşımamakla birlikte zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu anlatan Kamil, şöyle konuştu:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olarak 2013'de Yarışlı Gölü'nde yaptığımız çalışmada gölün zengin biyoçeşitliliğini ortaya koyduk. Bu çalışmada gördük ki göçmen kuşların burayı tercih etmelerindeki en büyük faktörler, zengin biyoçeşitliliğe sahip olması, suyunun alkali ve pH değeri yüksek, tuzlu özellik taşımasıdır. Dolayısıyla bu özellikler, flamingolar için de besin ortamı oluşturuyor. Burdur genelinde ise 281 kuş türünü görme imkanınız var. Ülkemizde de 487 kuş türünün görüldüğü biliniyor. Dolayısıyla Burdur, 281 kuş türüyle ülkemizde görülen kuş türlerinin yüzde 58'ini barındırıyor. Bu rakamlar Burdur'u yaban hayatı ve kuş gözlem toplulukları için cazibe merkezi haline getiriyor."

Kuş gözlem topluluklarının göçmen kuşları rahatsız etmeden daha iyi görüntü alabilmeleri için 2018'de göl kenarında doğayla dost yaban hayatı gözlem kulübesi yaptıklarını ifade eden Kamil, gelecek nesillere bu alanları temiz, sağlıklı, yaşanabilir şekilde aktarmanın gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA