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Flamingolardan görsel şölen

İhlas Haber Ajansı, Umutcan İşledici - Güncel
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Flamingolardan görsel şölenADANA Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Lagününde konaklayan flamingolar görsel şölen sunuyor.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Flamingolardan görsel şölen

ADANA Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Lagününde konaklayan flamingolar görsel şölen sunuyor.

'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edilen Akyatan Lagünü, hem flamingoları hem de fotoğrafçıları konuk ediyor. Göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan lagünün misafirleri geldi. İnce bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip yüzlerce flamingo, Akyatan Lagünü'nü renklendirdi. Lagün üzerinde sürü halinde uçan flamingoların gökyüzü dansı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Flamingolardan görsel şölen

Flamingolardan görsel şölen

Flamingolardan görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Güncel

Karataş, Adana, Güncel, Haberler

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