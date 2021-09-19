Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde - Haberler
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Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde

BİRÇOK kuş türünün doğal yaşam alanı olan ve suyu azalan Burdur Gölü, flamingolarlar renklendi.

BİRÇOK kuş türünün doğal yaşam alanı olan ve suyu azalan Burdur Gölü, flamingolarlar renklendi.

Son yıllarda kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü, aynı zamanda birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Göl, su hacminin büyük bölümünü kaybetmesine rağmen karabatak, angut, gri balıkçıl, ak balıkçıl, sakarmeke, elmabaş gibi kuş türlerinin yaşam alanı. Flamingolar, Göller Bölgesi'nde asıl durakları Akgöl (Çorak Göl) ve Yarışlı Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle tuzluluk oranı artan Burdur Gölü'ne akın etti. Şeker Plajı sahilindeki yüzlerce flamingo, fotoğraf tutkunlara görsel malzeme sundu.


Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde

Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde

Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde

Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde

Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde

Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
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