Flamingolar şehrin misafiri oldu
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Flamingolar şehrin misafiri oldu

ANADOLU'da, bozkırın ortasındaki Tuz Gölü'ne ilkbahar aylarında gelip kuluçka dönemlerini geçiren flamingolar, Aksaray kent merkezi girişinde sazlık alanların da günübirlik misafiri oldu.

Flamingolar şehrin misafiri oldu
27.06.2020 08:33 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:19

ANADOLU'da, bozkırın ortasındaki Tuz Gölü'ne ilkbahar aylarında gelip kuluçka dönemlerini geçiren flamingolar, Aksaray kent merkezi girişinde sazlık alanların da günübirlik misafiri oldu. Bu fırsatı değerlendiren fotoğraf tutkunları flamingoları yakından gözlemleyip, fotoğraflarını çekiyor.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü, ilkbaharın gelmesiyle birlikte flamingolara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ise yaklaşık 21 bin flamingo gölde barınıyor. Flamingoların bazıları ise Aksaray'ın kent merkezi girişindeki, bu yıl yağışlar nedeniyle suyla dolan sazlık alanların misafiri oldu. Flamingoları bu kadar yakından gören fotoğraf tutkunları ise bunu fırsata çevirip, fotoğraf çekti. 

Biyoloji öğretmeni ve doğa fotoğrafçısı Hakan Öztürk, "Şehrin yoğun telaşından fotoğraf çekmek için kaçıyoruz ve kendimiz ile ruhumuza vakit ayırıyoruz. Kimi zaman Hasan Dağı, Tuz Gölü'ne ile Güzelyurt'ta gidiyoruz. Bu kez fotoğraf bizim ayağımıza geldi. Biz kendimizi yormadan şehrin 5- 6 kilometre yakınında Konya yolundaki sazlık alanda flamingoları bulduk ve bol bol fotoğraf çektik" diye konuştu.SAZLIK ALANLARDA GÖZLEMLEMEK MÜMKÜN  Fotoğraf tutkunu Murat Eskil ise, "Nesli koruma altında olan flamingoları çekmek için uzun yol kat ediyorduk. Tuz Gölü çok geniş bir coğrafyaya sahip, orada günlerce kamp kurduğumuz oldu. Sırf flamingoları gözlemleyip fotoğraflamak için. Bu yıl Aksaray şehir merkezine çok yakın bir bölgede flamingolar konaklamaya başladı. Sazlık alanlarda gözlemlemek mümkün artık" dedi.GÜN BOYU BESLENİP TUZ GÖLÜNE DÖNÜYORLAR 

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nün dünyanın en büyük kuluçka merkezi olduğunu belirtti. Günübirlik beslenme ve konaklama için flamingoların sazlık alanlara geldiğini ifade eden Prof. Dr. Darılmaz, "Flamingolar şehre yakın bölgede gün boyu beslenip akşama doğru tekrar tuz gölüne dönüyor. Şehre günübirlik geliş gidişleri ise renkli görüntüler oluşturuyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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