FLAMİNGOLAR KURAKLIK NEDENİYLE YER DEĞİŞTİRDİ, FOTOĞRAFÇILAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLEYEBİLDİ

VAN Gölü havzasında yaşanan kuraklık yüzünden her yıl konakladıkları sazlık alanı bu yıl değiştirererek, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Van Gölü'nün açık alanlarında konaklamaya başlayan flamingolar, amatör doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

VAN Gölü havzasında yaşanan kuraklık yüzünden her yıl konakladıkları sazlık alanı bu yıl değiştirererek, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Van Gölü'nün açık alanlarında konaklamaya başlayan flamingolar, amatör doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu. Göldeki çekilme nedeniyle flamingoların konakladıkları alana daha fazla yaklaşabilen fotoğrafçılar, istedikleri kareleri yakın mesafeden de çekebildi. Fotoğrafçılar, yaz boyunca bölgede bulunan flamingoları çekip, sosyal medyada paylaştıklarını, bununla da bölgede bulunan 232 kuş türünün tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi.

Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, bu yıl da binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla geldikleri bölgede, yaz boyunca konaklayan flamingolar, havzada görsel şölen sunuyor. Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı, Gölağzı ve Kasımbağı mahallelerinin sazlık alanları da flamingoların önemli konaklama yerlerinden. Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda konaklayan flamingolar ise kuraklık yüzünden her yıl konakladıkları sazlık alanı bu yıl değiştirip, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Van Gölü'nün açık alanlarına konaklamaya başlayınca bu durum amatör doğa fotoğrafçılarına avantaj sağladı. Sazlık alan ve göldeki çekilme yüzünden flamingoların konakladıkları alana daha fazla yaklaşabilen fotoğrafçılar, buradaki mesafeden istedikleri kareleri çekebiliyorlar.

FOTOĞRAFLARLA TANITIM

Van Gölü havzasında yaklaşık 5 ay kalan, daha sonra da Afrika'ya göç eden flamingoları görüntülemek için bölgeye gelen Türkiye Gençlik Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nün 10 üyesi, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını, bununla da bölgede bulunan 232 kuş türünün tanıtımına katkı sağladıklarını anlattı. Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Engin İşler, "TÜGVA fotoğrafçılık kulübü üyesi arkadaşlarımızla birlikte flamingoların en yoğun olduğu Gölağzı Mahallesi'ne geldik. Amacımız buradaki görsel şöleni çekip sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sunmak. Sadece flamingolar değil, bulunduğumuz yerde yüzlerce göçmen kuş çeşidi bulunmakta. Bizim gibi doğa fotoğrafçılığı yapan bütün arkadaşlarımızı bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı