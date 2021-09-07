Flamingolar, İzmit Körfezi'nin misafiri oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Flamingolar, İzmit Körfezi'nin misafiri oldu

Flamingolar, İzmit Körfezi'nin misafiri oldu
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Arıtma tesisleriyle temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların uğrak noktası haline geldi.

Arıtma tesisleriyle temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların uğrak noktası haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Körfez, yapılan arıtma tesisleri, altyapı çalışmaları, havadan, karadan ve denizden devam eden sıkı denetlemelerle eski güzel günlerine geri döndü.

Su altı ve su üstü canlı varlığının her geçen gün arttığı Körfez, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası haline geldi.

Göz alıcı renkleriyle görsel şölen oluşturan flamingolar da sonbaharın ilk günlerinde yine İzmit Körfezi'ne misafir oldu.

Suyun üzerinde dinlenen ve zaman zaman yiyecek arayan flamingolar, güzel görüntüler oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alan, avlanma yapılmaması için 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Flamingolar, İzmit Körfezi'nin misafiri oldu
Flamingolar, İzmit Körfezi'nin misafiri oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Derya Şensoy Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Marcao Çağdaş Atan Şenol Güneş Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Flamingolar, İzmit Körfezi'nin misafiri oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:53:41. #1.15#

title