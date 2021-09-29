MERSİN (İHA) - Flamingo ve şahin tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak

Mersin'de kuşlara yardım seferberliği

Silifke ilçesinde tellere çarpıp yaralanan flamingo ile aç kalıp uçamayan şahin için vatandaşlar tarafından bulunarak veterinere götürüldü

Flamingo ve şahin tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde tellere çarpıp yaralanan flamingo ve aç kalıp uçamayan şahin için vatandaşlar seferber oldu. Yaralı flamingo ve şahin tedavi altına alındı.

Göksu Deltasında vatandaşlar, göç etmesi gerektiği halde yerde yatan ve uçamayan bir flamingoyu fark etti. Tellere çarpıp ayağı ve boynundan yaralandığı belirlenen flamingo, vatandaşlarca veterinere götürüldü.

Vatandaşlar Göksu Deltasında ayrıca uçamayan bitkin halde şahini fark ettiler. Şahin'in yaralı olduğunu anlayan vatandaşlar, veterinere götürerek tedavisini yaptırdılar.

Flamingo ve şahinin veteriner kliğinde tedavisi sürüyor.

Veteriner Hekim Lokman Eren, Göksu Deltasında allı turna olarak bilinen ve koruma altındaki flamingo ve şahinin yaralı olarak bulunduğunu belirterek, "Flamingolar Göksu Deltasını göç hattı olarak kullanmaktadırlar. Bu bölgede hem koruma altında hem de zaman zaman göç bölgesi olduğu için göçüp gitmektedirler. Flamingo yavru olduğu için elektrik tellerini çarpıp yere düşmüş. Duyarlı vatandaşlarımız bunu alarak bize getrdiler. Tedavisi ve beslenmesini yaptık. Flamingomuzu doğal yama bırakacağız. Şahinimiz ise yine Göksu deltasında bulundu. Sıcaklardan dolayı yeterli beslenmeyi yapamamış güçsüz durumda bize getirildi. Gerekli vitamin takviyelerini yaptık. Tedavisini tamamladık. Şahinimizi de doğal yaşama bırakacağız" dedi.