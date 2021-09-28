FLAMİNGO SÜRÜSÜ İZMİT KÖRFEZİ'Nİ RENKLENDİRDİ
İZMİT Körfezi'nde flamingo sürüsü renkli görüntüler oluşturdu.
KOCAELİ (DHA) - İZMİT Körfezi'nde flamingo sürüsü renkli görüntüler oluşturdu. Flamingolar deniz kıyısı boyunca dibi tarayıp beslenirken, sahile gelenler flamingoları fotoğraf karelerine taşıdı.
İzmit Körfezi'nin doğu ucu Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde sulak alan ilan edildi. Yaklaşık 150 kuş türü bölgede barınırken, flamingolar göç yolunda bulunan sahile indi. Flamingolar sahilde dibi tarayıp beslenirken, renkli görüntüler oluşturdu. Sahil hattı boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, flamingoları izleyerek fotoğraflarını çekti.