Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü suyunun hızlı çekilmesi, besin bulamayan flamingo yavrularının ölümüne neden oldu
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Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü suyunun hızlı çekilmesi, besin bulamayan flamingo yavrularının ölümüne neden oldu

Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü suyunun hızlı çekilmesi, besin bulamayan flamingo yavrularının ölümüne neden oldu
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'ne bu yıl beklenenin üzerinde flamingo geldiğini, popülasyonun fazla olmasının, Tuz Gölü'ndeki suyun hızlı çekilmesinin ve flamingoların besine ulaşamamasının yavru kaybına neden olduğunu söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'ne bu yıl beklenenin üzerinde flamingo geldiğini, popülasyonun fazla olmasının, Tuz Gölü'ndeki suyun hızlı çekilmesinin ve flamingoların besine ulaşamamasının yavru kaybına neden olduğunu söyledi.

Darılmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden flamingoların yaşamının pozitif etkilendiğini, insanların aktivitelerinin azalması ve evlere kapanmalarının flamingo popülasyonunda artışa neden olduğunu anlattı.

Bu nedenle Tuz Gölü'ne bu yıl beklenenin üzerinde flamingo geldiğini ifade eden Darılmaz şunları kaydetti:

"Tuz Gölü'nün iç kesimlerinde flamingolar koloni halinde duruyor. Yani 'Flamingolar tamamen ortadan kayboldu.' gibi ifadeler doğru değil. 'Tuz Gölü'nde sulama kanalı veya sulama amaçlı kanallardan gelen suların önlerinin kapatılması flamingoların ölmesine neden oldu.' gibi bir durum yok. Çünkü Tuz Gölü bu su kanallarıyla beslenmiyor. Bunlar kapatıldığında veya çiftçi kullandığı zaman flamingolara olumsuz etkisi olmaz. Bu net bir durumdur. Tuz Gölü'ne ekstradan bir su verilse ne olur? Su bu kadar çekilmese ne olur? Yani doğal olan Tuz Gölü'nün çekilme olayına müdahale etsek ne olur? Bu sefer de Tuz Gölü'nün içerisindeki flamingoların beslendiği algler ve omurgasızlar yok olur. Çünkü çok hassas bir su kimyası var. Buna siz herhangi bir dışardan getireceğiniz yer altı suyu veya diğer sularla müdahale ederseniz suyun yapısı bozuluyor. Bu kez de besin yok oluyor. Yine flamingo yok oluyor. Bu hassas denge binlerce yıldır devam ediyor."

Flamingo yavrusu kayıpları olabileceğini öngördüklerini hatırlatan Darılmaz şöyle devam etti:

"Bu duruma çok üzülüyoruz ancak doğal olan bu süreç dışarıdan müdahaleye açık değil. Bu tür canlı kayıpları herkesi üzüyor. Yavru flamingo kayıplarının, Tuz Gölü'ne gelen sulama kanalıyla bir alakası yok. Tuz Gölü zaten buraya gelen su kanallarından beslenmiyor. O gelen kanallarla ne flamingo ne de Tuz Gölü besleniyor. Sulama kanalları tarımsal veya başka amaçlarla kurulmuş yerler. Sulama kanallarının olduğu yerlerde flamingo olmaz. Flamingolar oralara kuluçka da yapmaz. O nedenle sulama kanallarının etkisi varmış gibi hangi niyetle yapıldığı belli olmayan ve bu şekilde toplumu yönlendirmeyi de doğru bulmuyorum."

"Görüntülerdeki sulama kanallarının yanlarına flamingolar yavrulamaz"

Darılmaz, flamingo yavrusu ölümlerinin başka ülkelerde de gözlemlendiğini belirterek doğal süreçlere dışarıdan müdahale etmek yerine onları bilimsel olarak araştırmak gerektiğini aktardı.

Flamingoların kuluçka için yabani hayvanlar ve insanların girmediği tuzlu, sığ ve acı gölleri tercih ettiğini anlatan Darılmaz, "Basına yansıyan görüntülerdeki sulama kanallarının yanlarına flamingolar yavrulamaz. Flamingolar o görüntülerdeki yerlere kuluçka da yapmaz. Flamingolar ulaşılmaz olmak isteyen canlılar. O yüzden Tuz Gölü'nün en ulaşılmaz kesimlerine yuva yapıyor. Bu yıl fazla gelen flamingolar Tuz Gölü'nün farklı alanlarına da kuluçkaya yattı. Buralar Tuz Gölü'nün biraz daha dış kesimleriydi. İşte bu Tuz Gölü'nün kuraklığa bağlı hızlı çekilmesinden yavru flamingolar hemen etkilendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü suyunun hızlı çekilmesi, besin bulamayan flamingo yavrularının ölümüne neden oldu - Haberler
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