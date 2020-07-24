Flamengo Mauricio Souza Yönetiminde İlk Antrenmanına Çıktı
Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından U-20 teknik direktörü Mauricio Souza takımın teknik patronluğu görevini devraldı. Souza yönetiminde gerçekleşen ilk antrenmanın görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
24.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:40
Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından U-20 teknik direktörü Mauricio Souza takımın teknik patronluğu görevini devraldı. Souza yönetiminde gerçekleşen ilk antrenmanın görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout