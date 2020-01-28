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Flamengo, Inter'den Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo, geçen yıl İtalya'nın Inter takımından kiraladığı golcü oyuncu Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı.

28.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:12
Flamengo, Inter'den Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı

Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo, geçen yıl 'nın Inter takımından kiraladığı golcü oyuncu 'nın bonservisini aldı.

Flamengo Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Barbosa ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Barbosa, 2016'da Inter'e transfer olmuştu. İtalya ekibinde fazla forma şansı bulamayan golcü futbolcu, sırasıyla Portekiz'in Benfica takımı ile Santos ve Flamengo'ya kiralanmıştı.

Kulüpten transferin mali detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Brezilya basını Flamengo'nun Barbosa'nın bonservisi için yaklaşık 17 milyon avro ödediğini öne sürdü.

Geçen sezon lig ve Libertadores Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Flamengo'da 41 maça çıkan Barbosa, kaydettiği 34 golle takımının başarısında kilit rol oynamıştı.

Kaynak: AA
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