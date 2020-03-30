Flamengo'dan Koronavirüse Karşı Savaşa Destek Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo, tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüs salgınına karşı efsane stadyumu Maracanã'nın yanı sıra kapalı sahası ve geri kalan tüm antreman tesislerini, hastalara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanları ve Rio hükümetinin kullanımına bıraktı.

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo, tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüs salgınına karşı efsane stadyumu Maracanã'nın yanı sıra kapalı sahası ve geri kalan tüm antreman tesislerini, hastalara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanları ve Rio hükümetinin kullanımına bıraktı. Kaynak: Dugout