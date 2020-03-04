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Flamengo Copa Libertadores Şampiyonu!

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, 2019 Copa Libertadores finalinde Arjantin Clausura’nın köklü ekiplerinden River Plate karşılaştı. Peru’nun başkenti Lima’da Monumental Stadyumu’nda oynanan maçta Flamengo, 14. dakikada Borre’nin golüyle 1-0 geriye düştü. 90 dakikanın son anlarına kadar bastıran ancak sonuç bulamayan Flamengo’da yıldız forvet oyuncusu Gabriel Barbosa 89. ve 90+2. dakikalarda art arda bulduğu gollerle bir anda skoru çevirdi ve takımını Copa Libertadores şampiyonluğuna taşıdı.

04.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:21

Serie A ekiplerinden Flamengo, 2019 Copa Libertadores finalinde Arjantin Clausura'nın köklü ekiplerinden River Plate karşılaştı. Peru'nun başkenti Lima'da Monumental Stadyumu'nda oynanan maçta Flamengo, 14. dakikada Borre'nin golüyle 1-0 geriye düştü. 90 dakikanın son anlarına kadar bastıran ancak sonuç bulamayan Flamengo'da yıldız forvet oyuncusu Gabriel Barbosa 89. ve 90+2. dakikalarda art arda bulduğu gollerle bir anda skoru çevirdi ve takımını Copa Libertadores şampiyonluğuna taşıdı.

Kaynak: Dugout

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