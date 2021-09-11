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Flamengo, Brezilyalı futbolcu David Luiz'i kadrosuna kattı

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Flamengo, Brezilyalı futbolcu David Luiz'i kadrosuna kattı

Brezilya ekibi Flamengo, Arsenal'dan ayrılan savunma oyuncusu David Luiz'i transfer etti.

Brezilya ekibi Flamengo, Arsenal'dan ayrılan savunma oyuncusu David Luiz'i transfer etti.

Flamengo Kulübü, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu David Luiz ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

David Luiz, ülkesinde Vitoria, Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve son olarak Arsenal formaları giymişti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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Haber: Flamengo, Brezilyalı futbolcu David Luiz'i kadrosuna kattı - Haberler Spor
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