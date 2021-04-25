FKÖ yetkilisi Ahmed Filistin seçimlerinin Kudüs'te yapılması talebine İsrail'in yanıt vermediğini söyledi
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FKÖ yetkilisi Ahmed Filistin seçimlerinin Kudüs'te yapılması talebine İsrail'in yanıt vermediğini söyledi

FKÖ yetkilisi Ahmed Filistin seçimlerinin Kudüs'te yapılması talebine İsrail'in yanıt vermediğini söyledi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, mayısta düzenlenmesi planlanan Filistin seçimlerinin Kudüs'te de yapılmasına ilişkin talebe İsrail'den yanıt gelmediğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, mayısta düzenlenmesi planlanan Filistin seçimlerinin Kudüs'te de yapılmasına ilişkin talebe İsrail'den yanıt gelmediğini belirtti.

Ahmed, Filistin resmi radyo kanalı Savt Filistin'e (Filistin'in Sesi) yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'nin sözde Orta Doğu barış planında (Yüzyılın Anlaşması) ısrarcı olduğunu söyledi.

Ahmed, özellikle Kudüs şehrini başkenti olarak gören İsrail'in bu sözde barış planını bir kazanç ve geri dönüşü olmayan bir adım olarak addettiğini belirtti.

FKÖ yetkilisi, "İsrail, seçimlerin Kudüs'te yapılmasına ilişkin Filistin'in talebine ve uluslararası baskıya hiçbir zaman yanıt vermedi." dedi.

Fetih Hareketi Merkez Komite üyesi de olan Ahmed, ayrıca gelecek seçimlere Kudüslülerin katılmasını görüşmek üzere Komitenin gün içinde toplanacağını aktardı.

Kudüs'ün seçimlere katılımını tartışmak için hafta sonundan önce Filistin yönetiminin de bir toplantı düzenleyeceğine işaret eden Ahmed, bugünkü toplantının Filistin yönetiminin düzenleyeceği diğer toplantıya hazırlık olduğunu söyledi.

Ahmed toplantıya Hamas ya da İslami Cihad yetkililerinin katılıp katılmayacağına ilişkin bilgi vermedi.

"Geçiş Aşaması Anlaşması"

FKÖ ile İsrail arasında 28 Eylül 1995'te Washington'da imzalanan Geçiş Aşaması Anlaşması'nda Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin açık hüküm yer alıyor. Anlaşma, seçimlerin Doğu Kudüs'teki İsrail Posta Kurumuna bağlı postanelerde gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Filistin'de ilk olarak 1996'da milletvekili seçimleri, daha sonra 2005'te devlet başkanlığı ve 2006'da da bir kez daha milletvekili seçimleri bu maddeye dayanarak gerçekleşti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin yönetimi, milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin Doğu Kudüs'ü de kapsaması yönünde ısrarını sürdürürken, İsrail tarafı, Filistin'den 23 Mart'ta yapılan İsrail seçimlerine kadar beklemelerini istemişti. Ancak seçim sonuçları açıklanmasına rağmen İsrail'den hala Kudüs'teki seçimlere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmiyor.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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