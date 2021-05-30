FKÖ yetkililerinden Ahmed, Mısır'ın davetiyle Gazze'nin imarı için uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FKÖ yetkililerinden Ahmed, Mısır'ın davetiyle Gazze'nin imarı için uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı

FKÖ yetkililerinden Ahmed, Mısır'ın davetiyle Gazze'nin imarı için uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Mısır'ın, Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunda temaslarda bulunduğunu söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Mısır'ın, Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunda temaslarda bulunduğunu söyledi.

Mısır'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için yürüttüğü çalışmalar Gazze'nin yeniden imarı konusunda devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Ahmed, Mısır'ın davetiyle bağışçı ülkelerin katılacağı uluslararası bir konferans düzenleneceğini ve Kahire yönetiminin bunun için temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Ahmed, Gazze'nin imarına destek verecek ülkeler belirlenmediği için konferansın tarihinin de henüz netleşmediğini dile getirdi.

Ahmed, Filistin yönetiminin vakit geçirmeden çalışmalara başladığını ve bu amaçla İsrail saldırılarında meydana gelen hasarın tespiti için Gazze'ye bir heyet gönderildiğini aktardı.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Ahmed, ele alınan konular arasında, ateşkesin kalıcı ve Batı Şeria ile Kudüs'ü de içine alacak şekilde kapsamlı hale getirilmesi ve Gazze'nin imarının yer aldığını belirtti.

Ahmed, Kamil başkanlığındaki Mısır heyetinin Gazze'ye yapacağı ziyarette Fetih hareketi de dahil tüm direniş gruplarının katılacağı bir toplantı düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin imarı ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirler konusunu görüşmek üzere çıktığı bölge turunda İsrail'in ardından Ramallah'a geçmişti. Kamil ve beraberindeki heyet son olarak Gazze'yi ziyaret edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FKÖ yetkililerinden Ahmed, Mısır'ın davetiyle Gazze'nin imarı için uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 23:28:14. #1.13#

title