FKÖ'ye bağlı komitenin faaliyetleri "İsrail ile normalleşme" eleştirisine yol açtı

05.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:14

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı "İsrail Toplumuyla İletişim Komitesi"nin faaliyetleri Filistinliler arasında tartışmalara neden oluyor.

Bazı Filistinliler, İsrail ile "gönüllü normalleşme" faaliyetleri yürütüldüğü suçlamasında bulunurken, bazıları komiteyi iki devletli çözüm konusunda İsrail kamuoyunu yanlarına çekmeyi hedefleyen "fedailer grubunun" bir parçası olarak nitelendiriyor.

İsrail Toplumuyla İletişim Komitesinin 14 Şubat'ta Tel Aviv'de Filistinli ve İsrailli eski bakanlar, Batı Şeria'daki belediyelerden üyeler, İsrail partilerinden temsilciler ve milletvekillerinin katıldığı bir toplantı düzenlemesinin ardından komitenin faaliyetleri hakkındaki tartışmalar büyüdü.

Komite, toplantıda ABD'nin sözde barış planı, bu planla mücadele yolları ve iki devletli çözümün desteklenmesi konularının ele alındığını açıkladı.

Tel Aviv'deki toplantıdan iki gün sonra komite, bu kez Ramallah'ta "iki devletli çözüm ve barışın sağlanması" konusunda Filistinli liderlerle diyalog için İsrailli aktivistlerin ve gazetecilerin de katıldığı bir toplantı düzenledi.

Filistinli partilerin çoğu ve sosyal medya kullanıcıları, komitenin faaliyetlerine tepki göstererek feshedilmesini isterken, FKÖ'nün en büyük bileşeni Fetih Hareketi, bu görüşmelerin "İsrail toplumuna nüfuz etme ve Filistinliler hakkındaki destekleyici sesleri kendi yanlarına çekme girişimi" olduğunu savundu.

BDS'den İsrail ile normalleşme girişimlerine tepki

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'le normalleşme girişimlerinin yaratacağı tehlikeye dikkati çekmişti.

"Filistin'in resmi bir şekilde İsrail ile normalleşmesinin, Arap ülkelerinin normalleşme sürecinin gerekçelendirilmesi açısından tehlikeli bir koz olduğu" uyarısında bulunan BDS, normalleşme karşıtlığının Filistin davası ve ilkelerini korumak için zorunluluk olduğunu vurgulamıştı.

"Komite halkın yönelimlerine hizmet etmiyor"

Filistin'de sol eğilimli beş parti tarafından kurulan Filistin Demokratik Birliğinden Ömer Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FKÖ'ye bağlı komitenin çalışmalarını eleştirdi.

Assaf, "İsrail Toplumuyla İletişim Komitesi, Filistin halkının yönelimlerine hizmet etmiyor, bu yüzden kapatılması gerekiyor. İsraillilerle toplantılara katılanlar, halkımıza yönelik düşmanca eğilimlere bir şekilde hizmet ediyor ve sözde barış anlaşmasını destekliyor." diye konuştu.

Filistin Merkez Konseyinin Ekim 2018'de Tel Aviv yönetimi Filistin devletini tanıyıncaya kadar İsrail'i tanımayı askıya alma kararını hatırlatan Assaf, Konseyin kararlarının uygulanması ve işgalciler ile ilişkinin kesilmesi gerektiğini vurguladı.

Assaf, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşma ışığında komitenin çalışmalarını sona erdirme niyeti ve iradesinin bulunmadığının net olduğunu ifade etti.

"İsraillilerle yapılan görüşmelerin siyasi bir çözüme katkı sağlamaz"

Feshedilen Filistin Meclisinin Başkanı Yardımcısı Hasan Harişe de, "İsraillilerle yapılan görüşmeler siyasi bir çözüm için katkı sağlamaz ve Filistinlilere yönelik algıyı değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas'ın bu toplantıların faydasız olduğunu görmezden gelmesinin Filistin halkının çıkarlarıyla uyuşmadığını söyleyen Harişe, FKÖ'nün önde gelen liderlerinin dahi bu görüşmelerden rahatsız olduğunu aktardı.

Harişe, İsraillilerle değil, Gazze ve başka bölgelerdeki Filistinlilerle ilişkileri güçlendirmenin öncelikleri olması gerektiğinin altını çizdi.

"Komite İsrail toplumunu yanına çekmeyi hedefliyor"

İsrail Toplumuyla İletişim Komitesi Başkan Yardımcısı Salih Hakavati ise İsraillilerle görüşmelerin, iki devletli çözümü desteklemek, barışı sağlamak ve Filistin haklarını tanımak için İsrail kamuoyunu yanlarına çekmeyi amaçladığını söyledi.

Hakavati, "Komite İsraillilerle yaptığı sayısız görüşmeler sayesinde barış ve işgali sona erdirme ile ilgili tartışmaları alevlendirmeyi ve İsrail toplumundaki aşırılık yanlısı seslerin üstesinden gelmeyi başardı." dedi.

Toplantılara katılan İsraillilerin genellikle eski bakanlar, gazeteciler ve aktivistler olduğunu ve görüşmelerde çoğunlukla işgal ve Yahudi yerleşim birimlerinden memnuniyetsizliğin ele alındığını aktaran Hakavati, "Bu görüşmeler normalleşme değil, başka görüşleri kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Komite için "fedailer" nitelendirmesi

Fetih Hareketi liderlerinden Abdullah Abdullah, Filistin tarafından bu görüşmelere katılanları "fedailer" olarak nitelendirdi.

Abdullah, "Filistin devriminin başlamasından bu yana faaliyetlerimizden biri düşman cephesine nüfuz etmek oldu. İsraillilerin de aralarında bulunduğu birçok Yahudiyi kendi tarafımıza çekmeyi başardık. Komite, Filistin halkını destekleyen ilkeli bir tavır içinde." ifadelerini kullandı.

İşgal fikrine ve işgalcilerin uygulamalarına karşı çıkan İsrail tarihçisi Ilan Pappe'nin kazanılmasının en büyük başarılardan biri olduğuna işaret eden Abdullah, bu görüşmelerin "normalleşme" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Filistinli siyasi analist Cihad Harb de komitenin faaliyetlerinin "İsrail işgaline karşı ulusal eylem yollarının bir parçası" olduğunu belirtti.

İşgalciler ile mücadelede Filistin'in haklarını korumak için İsrail içinde çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çeken Harb, İsrail toplumuna bu ölçüde nüfuz etmenin kolay olmadığını, bir uyum süreci ve net planlar geliştirmeyi gerektirdiğini söyledi.

İsrail Toplumuyla İletişim Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kararıyla 2012'de kuruldu. FKÖ'ye bağlı komitenin görevi İsrail toplumu ile iletişim kurarak, Filistin'in tutumunu aktarmak olarak biliniyor.

Kaynak: AA