FKÖ üyesinden, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasına tepki

17.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:00

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi, Brezilya'nın İsrail Ticari Temsilciliğini Kudüs'te açmasını, "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirdi.

Aşravi, yaptığı yazılı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu sorumsuz ve yasa dışı siyasetinin, bölgeyi daha fazla şiddet ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini belirtti.

Brezilya'nın ticari temsilciliğini Kudüs'te açmasının provokatif bir eylem olduğuna ve bölgede tehdit oluşturduğuna işaret eden Aşravi, Brezilya'nın bu "ahlaksız" davranışıyla, dünya düzenini zayıflatma ve uluslararası hukuku ihlal etme temeli üzerine kurulu popülist, faşist ve ırkçı mantığı izleyen güçlerle aynı safta yer aldığını vurguladı.

Aşravi, Arap ve Müslüman ülkelerden, Brezilya ile ilişkilerini kesmelerini isterken, uluslararası topluma da bu tür yasa dışı uygulamaları engelleme ve vakit geç olmadan barış ve istikrar fırsatının korunması için acil müdahale etme çağrısında bulundu.

"Büyükelçilik de Kudüs'e taşınacak"

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu, milletvekili Eduardo Bolsonaro pazar günü İsrail'deki ticari temsilciliğini Kudüs'te açmıştı. Milletvekili Eduardo açılış sırasında, Brezilya'nın büyükelçiliğini de Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Bu gelişme, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini 16 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.

Brezilya'dan önce bu yıl martta Macaristan, eylülde de Honduras Batı Kudüs'te ticari temsilcilik açmıştı.

Filistin hükümeti başta olmak üzere pek çok Arap ve Müslüman ülke, İsrail büyükelçilikleri ile ticari ofislerin işgal altındaki Kudüs'te açılmasına tepki gösteriyor.

Kaynak: AA