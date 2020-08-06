FKÖ, UNESCO'dan Harem-i İbrahim Camisi'ni koruma altına almasını istedi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), UNESCO'dan İsrail'in ihlallerine karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni koruma altına almasını istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), UNESCO'dan İsrail'in ihlallerine karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni koruma altına almasını istedi.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplum ve UNESCO'dan İsrail'in Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin hüviyetini değiştirme çabalarına karşı yapıyı koruma altına almasını istedi.

Aşravi, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nin yarısını gaspettikten sonra yapının geri kalanına da el koyma çabalarını tehlikeli bulduklarını söyledi.

İsrail'in uluslararası sisteme, hukuka ve kararlara açıkça meydan okuduğunu kaydeden Aşravi, "İsrail suç teşkil eden işgal planları çerçevesinde hukuk sistemini hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne dün yaptığı açıklamada, El-Halil Belediyesinin, Yahudi yerleşimcilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör kurmalarını engellemesi için İsrail mahkemesine başvurduğunu, mahkemenin ise talebi reddettiğini söylemişti.

Ebu Suneyne ayrıca, mahkemenin, İsrail Yüksek Planlama ve İnşa Konseyi'ne söz konusu asansörün inşası ile ilgili yetki verdiğini belirtmişti.

1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

Kaynak: AA