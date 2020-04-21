FKÖ: "Netanyahu-Gantz hükümeti Orta Doğu'daki barış ve istikrar için tehdittir"
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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel

FKÖ: "Netanyahu-Gantz hükümeti Orta Doğu'daki barış ve istikrar için tehdittir"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına değinerek, "Filistin topraklarını...

21.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:38
FKÖ:

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına değinerek, "Filistin topraklarını ilhak etme taahhüdünde bulunan bir koalisyon hükümeti Orta Doğu'daki, güvenlik, barış ve istikrar için bir tehdittir." dedi.

Ureykat, Netanyahu ve Gantz'ın dün koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaparak İsrail yönetimine uyarılarda bulundu.

Netanyahu-Gantz hükümetinin önünde iki seçenek olduğunu dile getiren Ureykat, "Yeni İsrail hükümetinin önünde iki seçenek var. Birincisi anlamlı bir barış sürecinin kapılarını açmak veya barış umudunu daha da tehlikeye atmak." ifadelerine yer verdi.

Ureykat, Tel Aviv yönetiminin Filistin ile İsrail arasındaki barış umutlarını sistematik bir şekilde yok ettiğini dile getirerek, "İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüs tehdidi altında bile uluslararası insan hakları hukuku kapsamında işgalci güç olarak yerine getirmesi gereken yükümlülükleri reddediyor." cümlesine yer verdi.

"İlhak, müzakere yoluyla çözümün sonu olur"

İsrail yönetimini işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin topraklarını ilhak etmemeleri konusunda uyaran Ureykat, "İşgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etme taahüddünde bulunan bir koalisyon hükümeti, Orta Doğu'daki güvenlik, barış ve istikrara yönelik tehdittir. İlhak, müzakere yoluyla çözümün sonu olur." ifadesini kullandı.

Netayahu, 2 Mart'ta yapılan seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etme vaadinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanın ortağı Gantz da Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını destekliyor.

Netanyahu ile Gantz, dün "acil birlik hükümeti" kurmak için gerekli anlaşmayı imzalamıştı.

Kaynak: AA

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