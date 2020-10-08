FKÖ Genel Sekreteri Ureykat Kovid-19'a yakalandı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ureykat'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri'nin hastalığı atlatıncaya kadar tüm randevularının iptal edildiği belirtildi.

Filistin yönetiminin önde gelen isimlerinden olan Ureykat'a 2017'de akciğer nakli yapılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 54 bini aşarken, 422 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci