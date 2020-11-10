FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi
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FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi

10.11.2020 20:34 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:38

İsrail'in Batı Kudüs'teki Hadasah hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi.

İsrail'in Batı Kudüs'teki Hadasah hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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