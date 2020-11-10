FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi
10.11.2020 20:34 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:38
İsrail'in Batı Kudüs'teki Hadasah hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi.
İsrail'in Batı Kudüs'teki Hadasah hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra