FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: 'Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz'
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FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: 'Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz'

Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz

26.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:58
FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: 'Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği ve İsrail-Filistin sorununu çözmeyi hedefleyen girişimi gelecek salı açıklayacağını söylemesine Filistin'den tepki geldi.


Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erakat, için barış planı olarak lanse edilen metnin açıklanması durumunda İsrail ile Filistin arasındaki ilişkileri düzenleyen Oslo Anlaşması'ndan çekilmeyi göz önünde bulunduracaklarını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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