FKÖ, Filistinli hasta tutukluların hayatını kurtarmak için İsrail'e baskı yapılmasını istedi
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FKÖ, Filistinli hasta tutukluların hayatını kurtarmak için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası insan hakları kurumlarına İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutukluların "hayatlarını kurtarmak" için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

FKÖ, Filistinli hasta tutukluların hayatını kurtarmak için İsrail'e baskı yapılmasını istedi
10.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 00:10

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası insan hakları kurumlarına İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutukluların "hayatlarını kurtarmak" için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

FKÖ'ye bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, ilgili uluslararası kurumların, İsrail hapishanelerindeki hasta tutukluların tedavilerinin yapılması konusunda işgalcilere baskı yapması gerektiği belirtildi.

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunanlara tansiyon ve şeker ölçme aletleri sağlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, hapishanelerdeki tutukluların yüzde 2,7'sinin şeker, yüzde 12'sinin ise tansiyon hastası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, periyodik muayenelere girmedikleri için çoğu tutuklunun diyabet ve hipertansiyon hastası olduğunun serbest bırakıldıktan sonra ortaya çıktığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde hasta 700 tutuklu bulunuyor

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti İstatistik Müdürü Abdunnasır Feravne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki hasta tutukluların sayısının 700'e ulaştığını dile getirdi. Çeşitli hastalıklardan muzdarip olan kişilerden 300'ünün hastalığının tehlikeli olduğuna işaret eden Feravne, işgalci İsrail'in tutukluların haklarını kasıtlı olarak ihmal ettiğini ve onlara yeterli sağlık hizmeti sağlamadığını vurguladı.

Feravne, uluslararası toplum ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden, Filistinli tutukluların gerekli tıbbi bakımının ve periyodik kontrollerinin yapılması ve ihtiyaç duydukları ilaçların tedarik edilmesi için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

Kaynak: AA

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