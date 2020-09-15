FKÖ'den Trump'ın "Filistinlilere para desteği" açıklamasına yanıt: "Haklarımızı parayla takas...
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FKÖ'den Trump'ın "Filistinlilere para desteği" açıklamasına yanıt: "Haklarımızı parayla takas...

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan ülkelerin Filistinlilere para desteği sağlayacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

FKÖ'den Trump'ın
15.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 16.09.2020 00:00

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan ülkelerin Filistinlilere para desteği sağlayacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın "İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan tüm ülkeler Filistinlilere para desteği sağlayacak." şeklindeki açıklamalarına tepki göstererek tek bir Filistinlinin bile bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Filistin halkının kendi haklarına el uzatılmasını kabul etmeyeceğini vurgulayan Ebu Yusuf, "Haklarımızı parayla takas etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin tecrübe ettiği "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olan 2019'daki Manama Ekonomik Çalıştayı'nın başırısız olduğunu hatırlatan Ebu Yusuf, Filistin davasına el uzatan çabaların sürekli başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Trump bugün Beyaz Saray'da düzenlenen İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının imza töreni öncesi Fox News televizyonunda yaptığı açıklamada, "İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan tüm ülkeler Filistinlilere para desteği sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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