Fkö'den İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, yasa dışı infaz ve uluslararası hukukun apaçık ihlali olarak nitelendirdi.

Aşravi, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilere yönelik artan saldırıların, park, bahçe ve kamu alanlarında savunmasız sivillerin hedef alınmasının, bölgeyi daha fazla şiddet ve istikrarsızlık sarmalının içine çeken yasa dışı infaz ve uluslararası hukukun apaçık ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarına acilen müdahale edilerek, tansiyonun düşürülmesi ve Filistin halkına acilen uluslararası koruma sağlanması çağrısı yapıldı.

İsrail, bugün öğle saatlerinden itibaren Hamas'a ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştirmiş, söz konusu saldırılarda 2 çocuk şehit olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.

Hamas ve İslami Cihad, dün akşam saatlerinde, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

İsrail ve Mısır'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.