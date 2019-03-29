Fkö'den Avrupa'ya "Filistin'i Tanıyın" Çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu.



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Ureykat, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistin'i ziyaret eden Portekizli belediye başkanları ile bir araya geldi.



Ureykat, görüşme sırasında AB ülkelerine "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini derhal tanımaları" çağrısında bulundu.



Her gün işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail makamlarının yargılanması gerektiğini belirten Ureykat, AB ülkelerinden Filistin halkına uluslararası koruma sağlamalarını istedi.

FKÖ Genel Sekreteri ayrıca, uluslararası toplumun ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Kudüs ve Golan Tepeleri hakkında aldığı kararlara karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu kararların uluslararası hukuka aykırı ve geçersiz olduğunu vurgulayan Ureykat, bunun yalnızca şiddet, kaos ve radikalizmin yayılmasına yol açtığını dile getirdi.

Kaynak: AA