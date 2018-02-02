Fkö Başkan Yardımcısı Alul Açıklaması

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, İsrail ürünlerini boykot amacıyla atacakları bazı adımlar olduğunu söyledi.

Filistin devlet televizyonuna konuşan Alul, Filistinli grupların atılacak adımlarla ilgili görüşmeler yaptığını belirterek, söz konusu adımların, FKÖ Merkez Konseyi'nin Paris Ekonomi Protokolü'nün yeniden gözden geçirilmesi kararı doğrultusunda atılacağını söyledi.

Alul, "Ekonomik boykot, işgale karşı direnişin bir parçasıdır ve buna ivme kazandırılmalıdır." dedi.

ABD'nin siyasi süreçte rol oynamasını kabul etmediklerini belirten Alul, "dünya ülkeleri ABD'nin siyasi sürece hamilik edebileceğini düşünüyorlarsa bunun o ülkeleri bağlayacağını" ifade etti.

ABD'nin, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yardımları kısma kararına da değinen Alul, ABD'nin, mültecileri içinde bulundukları durumu protesto etmeye iterek Filistin yönetimine sorun çıkarmaya çalıştığını kaydetti.

Washington yönetimi, 16 Ocak'ta, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını duyurmuştu.

Paris Ekonomi Protokolü, İsrail ile Filistin yönetimi arasında vergi, gümrük, bankalar, ithalat, ihracat, üretim ve ticaret sektörlerindeki ekonomik ilişkileri düzenlemek üzere 1994'te imzalanmıştı.