Fka Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya'da Gerçekleştirildi
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Fka Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya'da Gerçekleştirildi

Fka Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya'da Gerçekleştirildi
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Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Erkaya Yırık Başkanlığında Malatya'da düzenlendi.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Erkaya Yırık Başkanlığında Malatya'da düzenlendi.

Toplantıya, Vali Aydın Baruş, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Selçuk Bozkurt, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Vali Yırık, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkili olan Covid-19 Pandemisine yönelik devletimizin aldığı önlemler ve aşılanmaların artması olumlu gelişmeleri de beraberinde getirdi. Hastalığın etkisinin azalmasında aşılanmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Aşılanma oranları bakımından dünyadaki önemli ülkeler arasında yer alıyoruz. İnşallah yapılan anlaşmalar sonrası gelen ve gelecek olan aşılar ve ülkemizin de geliştirmeye çalıştığı ve Faz-2 çalışmalarına geçilen yerli aşımızın da uygulanmasıyla pandemiyi hep birlikte geride bırakacağız. Bu süre zarfında sırası gelen herkesin aşısını yaptırmasını ve devletimizin aldığı önlemlere uymalarını değerli vatandaşlarımızdan istirham ediyorum" dedi.

Vali Yırık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde genç işsizliğinin yüksek olduğu bölgelerde gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini artırma hedefi ile Ajansımızca uygulanacak olan 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' ile bölge illerimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Ajansımızın 'Sonuç Odaklı Programları ve Kaynak Verimliliği' çerçevesinde etkinliğini artırmak veya bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlerine yönelik eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması hedefi ile 18 Mayıs tarihinde ilan ettiğimiz 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı'nı toplantımızda değerlendireceğiz.

Bölgemizin Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Faaliyetleri kapsamında bölgeye yeni turizm destinasyonlarının kazandırılarak yapılacak tanıtımlarla yerli ve yabancı turist sayının arttırılmasına katkı sağlayacak ve bölgenin turizmden elde edeceği geliri arttırmak amacıyla Ajansımız tarafından uygulanacak olan Fırat Turu Projesini toplantımızda ele alacağız.

Ayrıca Ajansımızın devam eden faaliyetleri ve diğer gündem maddeleri görüşülecek olup bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız" diyerek sözlerinin tamamlayan FKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Erkaya Yırık, toplantının ve alınacak kararların Ajans ve iller için hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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