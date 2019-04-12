Fka'dan "Yeni Nesil Dış Ticaret Uygulamalı Eğitimi"

Elazığ'da, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından "Yeni Nesil Dış Ticaret Uygulamalı Eğitimi" verilecek.



Kurumdan yapılan açıklamaya göre, firmaların var olan ihracat potansiyelini arttırmak ve ticari yaşamlarında sürdürülebilir rekabetçiliklerine destek olmak amacı ile FKA ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliği ile 25-26 Nisan'da "Yeni Nesil Dış Ticaret Uygulamalı Eğitimi" verilecek.



Eğitime katılmak isteyen Elazığ TSO'ya kayıtlı firmalar FKA Elazığ Yatırım Destek Ofisi'nden kayıtlarını yaptırabilecek.



TSO hizmet binası eğitim salonunda verilecek eğitime katılacakların eğitim programını takip edebilmek için internet bağlantılı dizüstü bilgisayar yanlarında bulundurmaları gerekiyor.



Sabah saat 9.00'da başlayıp 17.00'da sona erecek olan eğitimde, "Hedef Pazar Matrisi Hazırlama" ve "Belirlenen Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşteri Bilgilerine Erişim" ana başlıkları altındaki farklı konularda bilgiler verilecek.

Kaynak: AA