FKA'dan gençlere Ücretsiz Yazılım ve Kodlama Atölyesi eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FKA'dan gençlere Ücretsiz Yazılım ve Kodlama Atölyesi eğitimi

23.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:04
FKA'dan gençlere Ücretsiz Yazılım ve Kodlama Atölyesi eğitimi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Kodluyoruz Derneği işbirliği ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de ücretsiz Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi programı yürütülecek.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Kodluyoruz Derneği işbirliği ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de ücretsiz Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi programı yürütülecek.

FKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 yılına kadar yazılımcı sayısının en az 500 binin üzerine çıkarılması hedefi doğrultusunda bir yazılım ekosistemi oluşturulması amaçlanan eğitim, online ortamda, ücretsiz ve toplamda 70 saat sürecek.

FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, program ile amaçlarının gençlere yeni kariyer fırsatları oluşturmak ve yeni iş olanakları sunmak olduğunu belirtti.

Programı tamamlayan gençler ile firmaları eşleştirip gençlere yeni istihdam alanları oluşturmayı planladıklarını ifade eden Yoğunlu, 12 Haziran ile 1 Ağustos tarihlerindeki eğitimlerin ilk üç ayda en az yüzde 20 oranında istihdam fırsatı sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İşçi Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FKA'dan gençlere Ücretsiz Yazılım ve Kodlama Atölyesi eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:14:55. #1.14#
title