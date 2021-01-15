FKA'dan destek alacak yatırımcılara eğitim verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FKA'dan destek alacak yatırımcılara eğitim verildi

15.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:11
FKA'dan destek alacak yatırımcılara eğitim verildi

Malatya'da, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, destek almaya hak kazanan proje yararlanıcılarına çevrimiçi eğitimler verildi.

Malatya'da, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, destek almaya hak kazanan proje yararlanıcılarına çevrimiçi eğitimler verildi.

FKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, FKA'dan destek almaya hak kazananlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çevrimiçi eğitim verildi.

Eğitim programında konuşan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programını kapsamında TRB1 Bölgesindeki Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerine aktarılması planlanan kaynak miktarının 16,5 milyon lira olduğunu bildirdi.

Desteklenecek projelerle yaklaşık 22 milyon liralık yatırımın gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü aktaran Yoğunlu, şöyle devam etti:

"Bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasının yanında turizm açısından da hak ettiği noktalara taşıma hedeflerimiz bulunuyor. Mali destek programımızın bir amacı da Yukarı Fırat Havzası Turizm Markalaşması ve Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesine katkı sağlayacak fiziki ve hizmet altyapılarının geliştirilmesini sağlamaktır. İnşallah başarılı bulunan projelerimiz faaliyete geçtiğinde illerimize, bölgemize ve ülkemize sosyal, ekonomik ve turizm anlamında önemli katkılar sunacaktır diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FKA'dan destek alacak yatırımcılara eğitim verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:36:54. #1.15#
title