FKA'dan 6 projeye destek

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından ilan edilen Fizibilite Desteği Programı kapsamında 2020 yılı genelinde toplam 6 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Fizibilite Desteği Programına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ajans olarak 2020 yılında önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Yoğunlu, FKA olarak 2020 yılında TRB1 Bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli) turizm ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda paydaşları ile birlikte başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, TRB1 Bölgesinin kalkınmasına yönelik birçok projeye mali ve teknik destek sağladıklarını ifade etti. FKA olarak 2020 yılında bölgenin refahına hizmet edecek yatırımların ön değerlendirilmesinin yapılması ve bölgedeki proje havuzunun genişletilmesi amacıyla fizibilite desteği programını uyguladıklarını vurgulayan Yoğunlu, şöyle konuştu:

"Fizibilite Desteği Programımız, gerek kamu gerek özel sektör yatırım konularının teknik, ekonomik ve mali analizlerinin yapılması marifetiyle kaynakların boşa harcanmasının engellenmesi amacıyla yürütülüyor. Ajansımızın odaklandığı tematik alanlara yönelik yatırım konularının öncelikle fizibiliteleri, ön değerlendirmeleri yapılıyor. Fizibilite desteği kapsamında dört ilimizde gerçekten gerek tarım anlamında gerek turizmin geliştirilmesi anlamında gerekse endüstriyel gelişim anlamında bazı özel sektör ve kamu kuruluşlarının yapabileceği yatırımlar değerlendirildi ve büyük yatırımların illerimizde ekonomik, teknik ve idari olarak yapılabilir olup olmadığı bu destekler sonucunda ortaya çıkacaktır."

Yoğunlu, Fizibilite Desteği Programı kapsamında bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına yönelik destek sağlandığının altını çizerek, "Bölgemizdeki büyük ölçekli yatırımlara öncülük edecek projelerin fizibilite ve teknik raporlarını hazırlayarak yatırım sürecinin daha hızlı hayata geçirilmesinde öncülük etmeye devam edeceğiz. Projelerimiz illerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

2020 yılında 600 bin TL bütçe tahsis edilen Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı bulunan her bir projeye 40 bin ila 100 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak.

2020 yılı genelinde toplam 6 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan projeler şunlar:

"Malatya Battalgazi Belediye Başkanlığı'nın Yıldıztepe Rekreasyon Projesi, Bingöl Üniversitesi'nin Bingöl Üniversitesi Teknokent Kurulumu Projesi, Bingöl İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün Bingöl Doğa Sporları Parkı Projesi, Bingöl Belediye Başkanlığı'nın Bingöl Zimmet Tepe Rekreasyon Alanı Projesi, Bingöl, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Bingöl Engelsiz Yaşam Köyü Projesi ve Elazığ 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın İhtisaslaştırılmış Küçük Sanayi Sitesi Projesi." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı