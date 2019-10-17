FKA bölgede anket çalışması yapıyor

17.10.2019 13:55

Türkiye genelinde kalkınma ajansları koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, tüm muhtarlara yönelik yüz yüze anket çalışması, Malatya'nın, Arguvan, Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde yapıldı.



Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) koordinasyonunda ilerleyen çalışma kapsamında, Aguvan, Akçadağ ve Arapgir'de muhtarlarla yüz yüze çalışmalar gerçekleştirildi. Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması (YER-MEK) kapsamında mahallelerin sorunları ile ilgili veri toplandı. FKA kapsamındaki, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki 40 ilçede, belde belediye başkanları, muhtarlar, ulaşım terminalleri yöneticilerine toplam bin 814 adet anket çalışması uygulanacağı bildirildi. Arguvan İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin. bu anket çalışmasında görevlilere yardımcı olduklarını ifade edip, Fırat Kalkınma Ajansı TRB1 ekibine teşekkür etti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde koordinasyonu sağlanan, Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması(YER-MEK) kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı TRB1 Bölgesinde Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli saha araştırma çalışmalarını yapan Fırat Kalkınma Ajansı görevlileri, görüşmeler sonucunda anketleri dolduruyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından il, ilçe, belde ve köyleri kapsayacak şekilde başlatılan "Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması" kapsamında yürütülen çalışmada, yerleşim kademelerindeki değişimin değerlendirilmesi, yeni dinamikler çerçevesinde yerleşim yerleri arasındaki hiyerarşik olmayan ilişkilerin belirlenmesi ve planlama ile yatırım çalışmaları konusunda verilerin ortaya çıkarılacağı vurgulandı. - MALATYA

Kaynak: İHA