Fizyoterapistler günü 8 Eylül mü 8 Nisan mı?
Fizyoterapistlerin özel gününün tarihi konusunda bazı karışıklıklar bulunmaktadır. Fizyoterapistler Günü'nün doğru tarihi hakkında bilgi almak önemlidir. Bu özel gün, fizyoterapistlerin emeklerini ve katkılarını anmak için önemli bir fırsattır. Fizyoterapistler günü 8 Eylül mü 8 Nisan mı?
Fizyoterapistlerin özel gününe dair karışıklık devam ediyor. Bazı kaynaklar Fizyoterapistler Günü'nün 8 Eylül'de olduğunu belirtirken, bazıları ise 8 Nisan'da olduğunu iddia ediyor. Bu konuda net bir bilgiye ulaşılamamış olup, Fizyoterapistlerin özel gününün hangi tarih olduğu hala belirsizliğini koruyor. Fizyoterapistler günü 8 Eylül mü 8 Nisan mı?
FİZYOTERAPİSTLER GÜNÜ 8 EYLÜL MÜ 8 NİSAN MI?
İlk fizyoterapist meslek yasası 06.04.2011 tarihinde 6225 sayılı kanun ile çıkmaktadır. 2011 yılında yayımlanan Resmî Gazete'ye göre; fizyoterapist, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokul mezunu sağlık profesyonelidir. 22.05.2014 yılında çıkan kanuna göre; kişilerde fiziksel aktiviteleri düzenlemek ve hareket kabiliyetini artırmak için bireye özgü tedavi ve egzersiz programını planlar ve uygular.
Her yıl Türkiye'de 8 Nisan Fizyoterapistler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya'da ise her yıl 8 Eylül'de Dünya Fizyoterapistler günü olarak kutlanır.