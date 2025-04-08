Fizyoterapistlerin özel gününe dair karışıklık devam ediyor. Bazı kaynaklar Fizyoterapistler Günü'nün 8 Eylül'de olduğunu belirtirken, bazıları ise 8 Nisan'da olduğunu iddia ediyor. Bu konuda net bir bilgiye ulaşılamamış olup, Fizyoterapistlerin özel gününün hangi tarih olduğu hala belirsizliğini koruyor. Fizyoterapistler günü 8 Eylül mü 8 Nisan mı?

FİZYOTERAPİSTLER GÜNÜ 8 EYLÜL MÜ 8 NİSAN MI?

İlk fizyoterapist meslek yasası 06.04.2011 tarihinde 6225 sayılı kanun ile çıkmaktadır. 2011 yılında yayımlanan Resmî Gazete'ye göre; fizyoterapist, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokul mezunu sağlık profesyonelidir. 22.05.2014 yılında çıkan kanuna göre; kişilerde fiziksel aktiviteleri düzenlemek ve hareket kabiliyetini artırmak için bireye özgü tedavi ve egzersiz programını planlar ve uygular.

Her yıl Türkiye'de 8 Nisan Fizyoterapistler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya'da ise her yıl 8 Eylül'de Dünya Fizyoterapistler günü olarak kutlanır.