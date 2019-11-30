Fizyoterapistin ölümüne ilişkin davada 'Kanun yararına bozma' istemine red

30.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:50

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gencer ile aynı araçta bulunan ve yaralanmasına ilişkin takipsizlik kararı verilen Yiğit Şahinbeyoğlu hakkındaki 'kanun yararına bozulma'ya ilişkin talep reddedildi.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araca beton parçası isabet etmesi nedeniyle 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gencer'in hayatını kaybettiği kazada Gencer ile aynı araçta bulunan Yiğit Şahinbeyoğlu'nun dizlerinden ve baldırından yararlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararına Şahinbeyoğlu avukatı aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvurarak itiraz etmişti. İtiraz dilekçesini inceleyen Adalet Bakanlığı, takipsizlik kararının 'Kanun yararına bozulması' için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunmuştu.

ÖLÜME İLİŞKİN DAVA AYRICA YÜRÜTÜLÜYOR

Kararın bozulmasına ilişkin talepte bulunulan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, şüpheli Cahit Arda Arsal'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Talebin red edilmesine ilişkin olarak Yargıtay ilamında, "Olay günü şüpheli Cahit Arda Arsal'ın kullandığı aracın bölünmüş yoldaki orta refüje çarpması neticesinde kopan bir cismin karşı istikametten gelen ve müşteki Yiğit Şahinbeyoğlu'nun da arka koltuğunda yolcu olarak oturduğu aracın ön camını kırarak içeri girdiği, bu cismin müşteki ile aynı araçta ve ön koltukta yolcu olarak oturan Hülya Gencer'in ölümüne neden olduğu, söz konusu ölüm olayına ilişkin davanın ayrıca yürütüldüğü" kaydedildi.

SUÇA DAİR YETERLİ ŞÜPHE YOK

Yiğit Şahinbeyoğlu'nun yaralandıktan sonra Hülya Gencer ile aynı hastaneye kaldırıldığının belirtildiği ilamda, "Yiğit Şahinbeyoğlu'nun yaralandığına ilişkin herhangi bir rapor ya da evrak bulunmadığı, bununla beraber müştekinin kazadan yaklaşık 3 saat 35 dakika sonra polis memurları tarafından alınan beyanında yaralanmadığını bildirmesi ve kazadan sonra herhangi bir hastaneye kayıt olmaması nedeniyle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe bulunmaması gerekçesiyle kanun yararına bozma talebinin isteme aykırı olarak reddine oy birliğiyle karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 10 Ocak 2016'da meydana gelen olaya ilişkin İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinde 25 Ocak 2017'de görülen duruşmada mahkeme, olay anında arabada bulunan Yiğit Şahinbeyoğlu'nun bacaklarından yaralandığı iddiası dolayısıyla "Birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise kişi 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılır" hükmünün uygulanması ihtimali olması nedeniyle kazaya sebep olduğu iddia edilen Cahit Arda Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunmuştu.

İhbara ilişkin yapılan soruşturmada, Yiğit Şahinbeyoğlu'nun kazada yaralandığına ilişkin rapor olmaması dolayısıyla takipsizlik kararı verilmişti. Karara yapılan itirazın sulh ceza hakimliğince reddedilmesi ile takipsizlik kararı kesinleşmişti.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA