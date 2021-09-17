FİZYOTERAPİSTİN HALI SAHADA ÖLÜMÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FİZYOTERAPİSTİN HALI SAHADA ÖLÜMÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te 41 yaşındaki Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçı sırasında bir anda yere yığıldı.

FATİH'te 41 yaşındaki Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçı sırasında bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan bir kız çocuğu babası Çınar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Koray Çınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çınar ile halı saha maçında olan arkadaşı Hüseyin Kaçmaz, Ambulans arandı ama gelmedi. Kendimiz götürdük hastaneye. Biz 10-15 dakika ambulans bekledik. Ambulans yeri bilmiyoruz, bulamıyoruz demiş dedi.

Arkadaşlarıyla futbol maçı için, çarşamba günü saat 19.00 sıralarında, Şehremini Anadolu Lisesi'ne ait halı sahaya giden 41 yaşındaki bir çocuk babası Koray Çınar, maç sırasında bir anda yere yığılarak fenalaştı. Arkadaşları bir süre bekledikten sonra kendi imkanlarıyla Çınar'ı hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. 4 yaşında bir kız çocuğu olan Çınar için dün öğle namazının ardından Bahçelievler Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törenin ardından cenaze gözyaşları içinde Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

ÇEVREMİZDE 3-4 HASTANE VARDI

Maçtaki arkadaşlarından biri olan Hüseyin Kaçmaz, Dün halı sahada maç yapıyorduk. Yarım saat 40 dakika sonra yığıldı, kaldı, yere. Şaka yapıyor zannettik çünkü biz de yorulunca falan kendimizi yere atıyoruz. Şaka değildi, biraz orada müdahale ettik, arkadaşlarımız sağlıkçı zaten. Ambulans arandı ama ambulans gelmedi. Yakın olduğumuz için kendimiz götürdük hastaneye. Biz 10-15 dakika falan ambulans bekledik, gelmedi. Orada gerekli şeyleri yaptılar ama olmadı. Çevremizde 3-4 hastane vardı. Ambulans yeri bilmiyoruz, bulamıyoruz demiş. Şehremini Lisesi'ni bilmeyen yoktur dedi.

KENDİMİZ GÖTÜRDÜK

Ambulans için kendisinin aradığını belirten Çağrı Kaçmaz ise, Yaşını sordu sonra bizi başka bir birime aktardılar. O birim bize yapmamız gerekenleri söyledi. Okulu söyledim, 'okulu bilmiyoruz' dediler. Ben de 'ambulansa bağlayabiliyorsanız bağlayın tarif edeyim' dedim, 'bağlayamıyoruz' dediler. Ambulans da halı sahaya 40 dakika sonra gelmiş zaten. Kendimiz götürdük şeklinde konuştu.

FİZYOTERAPİSTİN HALI SAHADA ÖLÜMÜ

FİZYOTERAPİSTİN HALI SAHADA ÖLÜMÜ

FİZYOTERAPİSTİN HALI SAHADA ÖLÜMÜ

FİZYOTERAPİSTİN HALI SAHADA ÖLÜMÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | FİZYOTERAPİSTİN HALI SAHADA ÖLÜMÜ

Son dakika haberleri | FİZYOTERAPİSTİN HALI SAHADA ÖLÜMÜ
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Demir Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Acun Ilıcalı Eser Yenenler Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Okan Buruk Rıza Çalımbay Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FİZYOTERAPİSTİN HALI SAHADA ÖLÜMÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:29:52. #1.17#