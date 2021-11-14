FİZYOTERAPİST VE DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNA YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU.
RAM'lara fizyoterapist kadrosu ihdas edilmiş ve RAM'larda bir ilk gerçekleştirilmişti.
RAM'lara fizyoterapist kadrosu ihdas edilmiş ve RAM'larda bir ilk gerçekleştirilmişti.
260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına "https://t. co/kzkP5ypsiU" adresinden ulaşabilirsiniz.
Hayırlı olsun.
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