FİZYOTERAPİST VE DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNA YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU.

RAM'lara fizyoterapist kadrosu ihdas edilmiş ve RAM'larda bir ilk gerçekleştirilmişti.

260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına "https://t. co/kzkP5ypsiU" adresinden ulaşabilirsiniz.

Hayırlı olsun.

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