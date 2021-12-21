Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi Önlük Giyme Töreni Gerçekleşti

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1. ve 2. sınıf öğrencileri için 20 Aralık 2021 tarihinde mesleğin önemli simgelerinden olan önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tören Sayın Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülay Ortabağ ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik'in açılış konuşmaları ile başladı. Törene Sayın Rektör Yardımcısı Şakir Dinçer ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölüm hocalarının da katıldığı tören ile öğrenciler beyaz önlüklerini Sayın Bölüm Başkanı Gönül Ertunç Gülçelik elinden giydiler. Öğrencilerimize başarılar diler daha anlamlı günlerini görmeyi temenni ederiz.

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