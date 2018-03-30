Fizy, Tarkan'la İş Birliğini Almanya'ya Taşıdı

Tarkan, "fizy Tarkan Konserleri" turnesinin açılışını Berlin'de verdiği konserle yaparak, Almanya'daki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in dijital müzik platformu fizy, Tarkan'la, "10" ile başlayan iş birliğini Almanya'ya taşıdı.

Tarkan, Max-Schmeling-Halle'de düzenlenen konserde 7 yıl aranın ardından çıkardığı "10" albümündeki şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirdi. Binlerce kişinin coşkuyla izlediği ilk konserde, hem gönüllere hem de gözlere hitap eden Tarkan'ın sahne performansı büyük beğeni kazandı.

fizy'nin Almanya lansmanı ile beraber, dijital müzik uygulamasını indirip kullananlar arasında düzenlenecek sosyal medya kampanyalarıyla, fizy kullanıcıları Tarkan'ın Almanya konserlerine davetiyeler kazanmaya devam edecek ve Tarkan'la tanışma fırsatı yakalayacak.



"fizy Tarkan Konserleri" kapsamında ülke genelinde 6 konser daha verecek olan Tarkan, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da sevenleriyle buluşacak.



fizy Tarkan Almanya Konserleri Takvimi şöyle:

"31 Mart: Schleyer Halle Stuttgart, 1 Nisan: Frankfurt - Jahrhunderthalle, 7 Nisan: Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle, 8 Nisan: Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle, 14 Nisan: Munih - Zenith Halle, 29 Nisan: Hamburg - Barclaycard Arena"