Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Eleme Heyecanı Başladı

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nın ilk elemesi, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Turkcell açıklamasına göre, "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" ödülüne sahip fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda sahne heyecanı İstanbul'da düzenlenen ilk elemeyle başladı.

Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'dan toplam 196 okulun katıldığı İstanbul elemelerinde, bin 79 öğrenci sahneye çıkarak müzik yeteneklerini sergiledi.

İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, geleceğin yıldızları sahne performanslarıyla beğeni kazandı. Sahneye çıkan 196 okul arasında en iyi performansı sergileyenler finale yükselme şansını yakaladı. Büyük heyecana sahne olan elemelerde, okul arkadaşlarını desteklemek için organizasyona katılan öğrenciler de onlar için hazırlanan özel kurgularla keyifli vakit geçirdi.

6 dalda para ödülü

İstanbul'da başlayan elemeler, 30 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek ikinci eleme ve 6-7 Nisan'da İzmir'de düzenlenecek üçüncü elemeyle devam edecek.

Hem İstanbul'da hem de Ankara ve İzmir'de sahneye çıkan ve performans sergileyen grupların videoları Turkcell'in en popüler dijital müzik platformu fizy üzerinden çok kısa bir süre sonra izlenerek desteklenebilecek.

Elemede finale çıkma hakkı kazanamayan okullar arasından, fizy üzerinden izlenip en çok beğeni alan 6 okul, finale çıkmaya hak kazanan 30 performans arasına katılma şansını yakalayacak. İl elemeleri ve fizy üzerinden gelen oylarla seçilen toplam 36 okul finalde tekrar sahne alacak.

21 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da izniyle ülkenin en büyük gençlik organizasyonu olarak düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinde; 48 farklı şehirden, toplam 558 okul ve 2 bin 901 öğrenci sahne almak ve müzik yeteneğini sergilemek için başvuru yaptı.



Yarışmada dereceye girecek gruplara toplam 6 dalda, 70 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca, jürinin performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından karşılıksız eğitim bursu verilecek.