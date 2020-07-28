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fizy'den öğrencilere yüzde 50 indirim

Dijital müzik platformu fizy, öğrencilere özel üyelik kampanyası başlattı.

fizy'den öğrencilere yüzde 50 indirim
28.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:14

Dijital müzik platformu fizy, öğrencilere özel üyelik kampanyası başlattı.

Turkcell açıklamasına göre, özel üyelik kampanyasından yararlanmak isteyen öğrenciler, 31 Ağustos'a kadar satın alma işlemlerini gerçekleştirdiklerinde ilk 3 ay 0,99 TL'ye sonrasında ise yüzde 50 indirimle ayda 8,99 TL'ye fizy'nin Premium üyeliğini kullanabilecek.

Öğrenciler indirimli Premium üyelikle birlikte, fizy içerisinde bulunan 35 milyondan fazla içeriğe sınırsız ve reklam dinlemeden erişebilecek.

Ayrıca, yüksek ses kalitesi deneyimi yaşayacak, internet bağlantısı olmadan müzik dinleyebilecek ve şarkı sözlerine ulaşabilecek.

Premium üyelere sunulan özel fırsatlar, kampanyaya katılan öğrenciler için de geçerli olacak.

"Amacımız öğrencilerin daha keyifli zaman geçirmelerini sağlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen fizy Yönetim Kurulu Başkanı Ataç Tansuğ, geliştirilen uygulamaları müşterilerin artan ve değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitlendirmeyi sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda öğrencilerin yaz tatili döneminde zamanlarını daha değerli ve keyifli kılmak adına dijital müzik platformu fizy'ye özel bir üyelik kampanyası düzenlediklerini ifade etti.

www.fizy.com adresi üzerinden öğrenci belgesi, transkript, paso, ders programı gibi resmi belgelerle öğrenci olduğunu gösterenler, kampanya şartlarından 1 yıl boyunca yararlanabilecek.1 yılın sonunda yine resmi belgeler aracılığıyla öğrencilik durumunun sürdüğünü ispat eden kullanıcılar, indirim kampanyasından faydalanmaya devam edebilecek.

Bir kullanıcı kampanyaya maksimum 4 yıl üst üste katılabilecek. Premium üyeliği olan öğrenciler ise öğrencilik durumlarının devam ettiğini ispatlamaları durumunda indirim kampanyasından yararlanmaya başlayacak.

Kaynak: AA

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