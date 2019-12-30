30.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:42

Dijital müzik platformu fizy'de 2019 boyunca 2,8 milyar şarkı ve 144 milyon video müzikseverlere ulaştı.

Turkcell açıklamasına göre, fizy'den 2019'da günde 7,5 milyon şarkı dinlendi ve yılın en çok dinlenen müzik türleri ise rap ve pop oldu.

Yerli ve yabancı milyonlarca şarkı ve videoyu yüksek ses kalitesi seçeneğiyle sunan platformda, günlük ortalama 7,5 milyon, bir yıl boyunca ise toplamda 2,8 milyar şarkı dinlendi.

Sadece milyonlarca şarkıyla değil video klip arşiviyle de müzikseverlerin tercih ettiği fizy'de günde ortalama 400 bin video izlendi ve yılın sonunda bu sayı 144 milyona ulaştı.

Dinleyicilerin farklı ruh hallerine hitap eden fizy'de müzik küratörlerinin oluşturduğu listeler, akıllı arama yeteneği, sanatçı sayfalarına hızlı erişim, sevilen sanatçıların konserlerini canlı izleme gibi özellikler öne çıktı.

2019 verilerine göre; Ankara, İstanbul ve İzmir fizy'nin en çok kullanıldığı şehirler olurken bu üç şehri; Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Bursa, Konya, Antalya ve Muğla takip etti.

Ayrıca fizy kullanıcılarının ilgi alanları; eğlence, alışveriş, teknoloji, lifestyle, sağlıklı yaşam, yeme-içme olarak belirlendi.

"fizy, 2020'de de müziği herkesin kulağına ulaştıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, fizy'nin Türkiye'nin müzik platformu olduğunu belirterek, "Milyonlarca yerli ve yabancı şarkı, video ve canlı konser kayıtlarının bulunduğu dijital müzik platformumuz fizy, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Özel olarak oluşturulmuş birbirinden farklı müzik listeleri, popüler radyo kanalları ve sanatçı radyolarıyla dinleyicinin her an kulağında olmak için 2020'de de çalışmaya devam edeceğiz. Sadece müzik değil farklı şeyler de dinlemek isteyen kullanıcılarımız için de yeni projelerimiz yolda." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 2019'da 3. kez düzenlenen fizy Liselerarası Müzik Yarışması, yine hayali müzik olan gençlere yıldız olma şansı tanıdı. 31 okulun sahne aldığı yarışmada dereceye giren gruplara para ödülünün yanı sıra burs ve müzik ekipmanları hediye edildi. Dereceye giren gençlere toplam 7 dalda, 70 bin TL para ödülü verildi.

Alice Müzikali'nin şarkısı "Kuzey Yıldızı" için fizy'ye özel bir video klip çekildi. Yıldız oyuncu Serenay Sarıkaya'nın müzikalde seslendirdiği şarkı, sadece fizy'de yayınlandı. Söz ve müziğini Nil Karaibrahimgil'in yazdığı "Kuzey Yıldızı" şarkısı, Serenay Sarıkaya ve Ecrin Suçoban'ın ilk video klibi olma özelliği taşıyor.

İkincisi düzenlenen fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla 4-9 Kasım tarihleri arasında Volkswagen Arena'da gerçekleşti ve binlerce müzikseveri ağırladı.

Ceza, Teoman, Kalben, Norm Ender, Pentagram, Kenan Doğulu, Gökhan Türkmen, Gaye Su Akyol, Moğollar ve MaNga gibi sanatçılar etkinlikte sahne aldı.

2. fizy Müzik Ödülleri'nde ise yılın en çok dinlenen kadın sanatçısı Sıla, erkek sanatçısı ise Ben Fero oldu. Ebru Gündeş'i beş yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne getiren konser serisi yoğun talep üzerine iki gün uzatıldı.

Kaynak: AA