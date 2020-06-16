fizy'de mayısta en çok dinlenen sanatçı Zeynep Bastık oldu
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fizy'de mayısta en çok dinlenen sanatçı Zeynep Bastık oldu

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'de mayıs ayında en çok dinlenen sanatçı Zeynep Bastık, en çok dinlenen şarkı ise "Her Mevsim Yazım" oldu.

fizy'de mayısta en çok dinlenen sanatçı Zeynep Bastık oldu
16.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:44

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'de mayıs ayında en çok dinlenen sanatçı Zeynep Bastık, en çok dinlenen şarkı ise "Her Mevsim Yazım" oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, fizy'de mayıs ayının şampiyonları belli oldu.

Mayıs ayının en çok dinlenen ismi 26 yaşındaki Zeynep Bastık olurken, özellikle klibiyle son haftalara damga vuran şarkısı "Her Mevsim Yazım" da en çok dinlenen parça oldu. Bastık'ı sırasıyla Bilal Sonses, Sura İskenderli ve Gazapizm izledi.

Şarkıcılar arasındaki sıralamanın bir benzeri, en çok tercih edilen müzik türünde de ortaya çıktı. Pop müzik mayıs ayında yüzde 38 ile liderliği alırken, pop müziği, az bir farkla (yüzde 36) rap takip etti. Sıralamanın geri kalanı arabesk (yüzde 10), oldies (yüzde 7), yöresel/halk müziği (yüzde 6) ve indie/rock/electro (yüzde 3) şeklinde oluştu.

Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği fizy listeleri arasında en çok dinlenen "Günün Listesi" oldu. Hemen ardından ise "fizy Rap" geldi.

Mayıs ayının öne çıkan diğer favori listeleri sırasıyla "Yeni Nesil Pop", "#EvdeHayatVar Pop", "fizy Pop", "Koş fizy Koş", "Today's Hits", "En Yeniler Yerli" ve "En Yeniler Yabancı" listeleri oldu.

Mayıs ayında fizy'nin en çok dinlendiği şehirler ise İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Diyarbakır olarak sıralandı.

iPhone 11 Pro ödüllü çekiliş

fizy, bu dönemde kullanıcıları için bir de kampanya başlattı. Premium kullanıcılarına özel çekilişe katılmak isteyenlerin yapması gereken tek şey, 31 Temmuz'a kadar uygulama üzerinden katılım formunu doldurarak "mobil ödeme izni" kutusunu işaretlemek oluyor.

Kampanya sonunda yapılacak çekiliş sonucunda bir kişiye iPhone 11 Pro ve 10 kişiye AirPods Pro hediye edilecek. Kazanan talihliler, 14 Ağustos 2020 tarihli Akşam gazetesinde duyurulacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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