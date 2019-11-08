Fiziksel olarak yıkılsa da Berlin Duvarı, insanların kafasında yaşamaya devam mı ediyor?

08.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:58

Almanya'nın Berlin şehri bugün her ne kadar farklılıkları kucaklayan bir Avrupa kenti olsa da, bundan sadece 30 yıl önce bir "utanç duvarı" ile bölünmüş durumdaydı. Oldukça çalkantılı bir tarihe sahip olan kent, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra hızlı bir değişime girdi..



1970 yılında Berlin'e taşınan ve duvarın yok oluşuna canlı tanıklık eden fotoğrafçı Gottfried Schenk, kentin dönüşümünü fotoğraflarla gösteriyor. Berlin'in fotoğrafçılar için bitmek tükenmek bilmeyen bir şehir olduğunu dile getiren Schenck, "Aynı zamanda eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırmak için de çok uygun, çünkü devamlı değişen bir kent" diyor. Euronews.com'da Görüntüle