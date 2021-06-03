Fiziki Tarama Çalışmaları Çırçır Mahallesi'yle Devam Etti

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan "Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" çalışması Çırçır Mahallesi'nde devam etti.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan "Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" çalışması Çırçır Mahallesi'nde devam etti.

Çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

OTLAR BİÇİLDİ, BİNA GİRİŞLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Çırçır Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda yeşil alanlarda otlar biçildi, parklar ve yeşil alanlarda onarım yapılarak düzenlendi, hasar görmüş kaldırımlar onarıldı, cadde ve sokaklarda gerekli görülen yerler asfaltlandı, yollar süpürüldü, parklar, yeşil alanlar, bina girişleri dezenfekte edildi, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi.

Ayrıca yağmursuyu kanalları ekipler tarafından temizlendi ve kirli görüntü oluşturan duvarlar boyandı.

KÖŞE BUCAK TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar tüm mahallelerde devam edecek.

Kaynak: Habermetre