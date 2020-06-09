Fiziki mesafeye de maske takma kuralına da uyulmadı
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Fiziki mesafeye de maske takma kuralına da uyulmadı

ANTALYA'da, koronavirüs sürecinde geçilen yeni normal hayatın ardından caddelerde fiziki mesafe ve maske takma kuralına uyulmadığı görüldü.

Fiziki mesafeye de maske takma kuralına da uyulmadı
09.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:51

ANTALYA'da, koronavirüs sürecinde geçilen yeni normal hayatın ardından caddelerde fiziki mesafe ve maske takma kuralına uyulmadığı görüldü.

Koronavirüs salgını sürecinde 1 Haziran günü yeni normal hayatın adımları atıldı. Kısıtlamaların azaltılmasıyla vatandaşlar, sokaklara akın etmeye başladı. Antalya'nın en işlek caddelerinden Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlar, fiziki mesafe kuralına aldırış etmeden dolaşmaya devam etti. İşlek caddede yürüyen vatandaşlardan bazılarının maske takmadığı gözlendi.Polis ve zabıta ekiplerinin fiziki mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarmasına rağmen vatandaşların pek dikkate almadığı görüldü. Bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen çocuklarıyla gezmeye çıkması ise dikkati çekti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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