Fiziki mesafeli tatilin geceliği 10 bin euro ANTALYA'da koronavirüsten uzak tatil için rezervasyonlar başladı.

ANTALYA'da koronavirüsten uzak tatil için rezervasyonlar başladı. Tatilcilerin ilk tercihi lüks villalar. Geceliği 10 bin euro olan ve kendi başına bir otel gibi inşa edilen lüks villa, 10 günlüğüne Katarlı bir aile tarafından rezerve edildi.

Koronavirüs tüm dünyada ekonomiden sağlık sistemine, sosyal hayattan iş hayatına tüm alanlarda insanları değişikliğe yöneltti. Virüse karşı en önemli silahlar arasında gösterilen maske, dezenfektanlar ve kolonyaların yanı sıra, fiziki mesafe de büyük önem kazandı. Mart ayında Türkiye'de ilk virüs vakasının görülmesinin ardından alınan kararla Türkiye yurt dışına kapılarını kapatırken iç hatlarda ise seyahat kısıtlandı. 2.5 ay sonra koronavirüs vakalarının kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından 'yeni normal' olarak açıklanan yeni hayat düzenine 1 Haziran itibarıyla geçildi.TATİL TERCİHİ DEĞİŞTİKısıtlamaların sürdüğü 2.5 aylık sürede vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bu yıl tatilin nasıl yapılacağı konusu yer aldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte turizm sektörü başta olmak üzere sektörlerde hareketlenme başladı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'daki tatil tesislerini arayan tatilciler, ilk olarak otellerdeki hijyen önlemlerini sordu. Alınan önlemleri öğrenen tatilcilerin çoğunluğu ise 1 Temmuz'dan itibaren rezervasyon yaptı. Rezervasyonların çoğunluğu eski tatil anlayışının aksine otel odalarından uzak, lüks villalar üzerinde yoğunlaşıyor.GECELİĞİ 10 BİN EURO'YA ÖZEL HİZMETAntalya'da 5 yıldızlı 80 otelin bulunduğu Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki otellerin birçoğunda yer alan lüks villa konsepti de en çok tercih edilenler arasında oldu. Kral dairelerini dahi tercih sıralamasında geride bırakan lüks villalarda, konuklar için her türlü detay düşünülmüş. Odalar içerisinde oyun alanlarından yatak odalarındaki jakuzilerden havuzlara kadar farklı seçeneklerle konukların fiziki mesafe kuralına göre tatillerini gönül rahatlığıyla yapabilmesine imkan tanınıyor. Bölgede bu türden lüks villaların bulunduğu otellerden biri olan Susesi Luxury Resort ve Calista Luxury Resort'ta lüks villalara şimdiden rezervasyonlar yapıldı. Calista Luxury Resort'ta kendi başına bir otel gibi tesis içerisinde inşa edilen lüks villada otel konforunda hizmet almak mümkün. Bu villada tatil yapmak istediğinizde size özel olarak aşçı, garson ve temizlik görevlileri 24 saat sadece size hizmet veriyor. Leo adı verilen ve kapısında iki görkemli aslan heykelinin bulunduğu villada eğlence ve konfor adına her şeyi bulmak mümkün. Kendine ait havuzu bulunan, içerisinde sinema salonu, jakuzi, sauna, Türk hamamı, 9 yatak odası, içinde bilardo masasının dahi bulunduğu eğlence odası, özel restoran gibi ayrıcalıkların yer aldığı villa ise en çok merak edilen yer oldu. Kısa süre önce Katarlı bir tatilci tarafından 10 günlüğüne rezerve edilen bu villanın konaklama maliyeti ise geceliği 10 bin euro. Yani burada ailesiyle konaklayacak tatilcinin gecelik 75 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.Geceliğine 75 bin lira veremeyip lüks villa tercih edenlere hizmet veren otellerden bir diğeri ise Susesi Luxury Resort. 750'şer metrekarelik alanlardan oluşan 2 villası bulunan otelde yine her türlü detay düşünümüş. Dubleks inşa edilen 4 yatak odalı ve 24 saat özel personelle hizmet verilen villanın havuzu da ortak kullanımdan bağımsız. Ayrıca otelde 19 adet royal suit bulunuyor. Bu odaların kendine ait terasları, havuzları ve özel alanları olduğu için tatilciler tarafından tercih ediliyor.Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, rezervasyonlarla ilgili yavaş yavaş hareketliliğin başladığını söyledi. Temmuz başı itibarıyla tamamen açılış planladıklarını anlatan Kızıldağ, "Villaları soranların sayısı önceki yıllara göre çok arttı. Mali durumu iyi olan tatilciler daha özellikli kendilerine özel konaklama türlerini tercih ediyor. Sezonu açtığımızda villa satışlarının ivme kazanacağını düşünüyoruz. 13 villamız var. Ancak içlerinde en özelliklisi, en lüksü Leo. Burası kendi başına butik bir otel konseptinde" dedi.

Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı da rezervasyon almaya başladıklarını ve her gün telefonla arayan tatilcilerin merak ettikleri konuları detaylıca sorduğunu söyledi. Soruların tamamına yakınının koronavirüs önlemleriyle ilgili olduğunu anlatan Bayrakçı, tesisteki villaların daha ilgi çektiğini kaydetti. Bayrakçı, "Standart odaların dışında farklı odalarımız var. Ana binada 20 royal süit dediğimiz kendi içinde havuzu olan. İki büyük villamız var. 750 metrekarelik 4 yatak odalı, ailelerin rahatça içinde konaklayabileceği bir alan. Tüm otelin hizmetlerinden faydalabilirler. Çok ünlü isimler daha önceleri buraları tercih etmişti. İki villamız da ilerleyen tarihler için rezerve edildi" dedi.

Kaynak: DHA