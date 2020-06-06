Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyor
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Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyor

Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyorAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havaya rağmen eski kalabalık günlerini arattı.

Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyor
06.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:18

Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyor

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havaya rağmen eski kalabalık günlerini arattı. Sahile gelen az sayıda tatilcinin ise fiziki mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin ardından tüm yurtta kısıtlamalar kaldırıldı ve 1 Haziran itibariyle 'yeni normal hayat' başladı. Bununla birlikte sosyal alanlar yavaş yavaş dolarken Antalya'nın dünyaca ünü Konyaaltı Sahili, güneşlenen ve denize giren tatilcileri ağırladı. 2,5 aylık yasak süresince denizi özleyen Antalyalılar da sahilde hasret giderdi. Sahildeki kalabalığın büyük çoğunluğunun aralarında en az 2 metrelik boşluk bırakarak sahile serdikleri havlularının üzerinde güneşlendikleri dikkati çekerken denizde yüzenlerin de fiziki mesafeye dikkat ettiği görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havaya rağmen eski kalabalık günlerini arattı.Büşra Özenç (24), haftasonu olmasından dolayı sahilin kalabalık olacağını düşündüğünü ancak aksine çok fazla bir kalabalığın olmadığını anlattı. Sahile geldiğinde koornavirüsle ilgili bir endişesinin olduğunu da anlatan Özenç, 'Fiziki mesafe kuralı uygulanıyor. Maske takanı görmedim ama fiziki mesafe kuralına dikkat ediliyor. Kalabalık olacağını düşünmüştüm ama kalabalık olmayınca daha rahat oldu" dedi.Bursa'dan tatil için Antalya'ya gelen Göksu Çapar (29), denize girme konusunda biraz çekindiklerini ancak fiziki mesafe kuralının uygulandığını görünce içinin rahat ettiğini söyledi. Çapar, maskelerini otomobillerinde bıraktıklarını denizi havuza tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.Mert Çapar (29) ise sahilin önceleri hafta sonları çok kalabalık olduğunu ancak bugünlerde insanların biraz daha bilinçli olması nedeniyle sahile gelmediklerini anlattı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en düşük hava sıcaklığı 23 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derece ölçüldü. Yüzde 75'i gören nem oranıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığı 30'ları gördü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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